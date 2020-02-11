Ahlat-Malazgirt kutlamaları hazırlık toplantısı

Malazgirt Zaferi'nin 949. yılı kutlamaları için Okçular Vakfı tarafından İstanbul'da hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Okçular Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen Ahlat-Malazgirt kutlamalarının 949. yılı hazırlık toplantısına Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Vakıf Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile aralarında bakan yardımcıları ve genel müdürlerin de bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Toplantıda bu yıl yapılması planlanan etkinliklerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.