Ahlat ‘Marka Şehir' olma yolunda ilerliyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ‘Marka Şehir Ahlat' projesi istişare toplantısı düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Abdurrahman Gazi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdualim Mümtaz Çoban, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, Ahlat Meslek Yüksekokul Müdürü Harun Koçak ve kurum amirleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Ahlat Kaymakamlığı Proje Birimi Koordinatörü Necati Aktekin tarafından logo ve slogan tanıtımı, izlenecek yol haritası, kısa, orta ve uzun vadedeki hedefler, marka stratejileri, kültürel ve tarihi değerleriyle önemli turizm potansiyeline sahip olan Ahlat ilçesinin marka değeri taşıyan özelliklerinin ön plana çıkarılarak turizmden istenilen payı elde etmesi, marka şehir modeli ile Ahlat'ın rekabetçi bir konum elde etmesi ve sahip olduğu özellikler ile dünya genelinde marka şehir olarak konumlanabilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Sunum sonrası konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, ‘Marka Şehir Ahlat' projesinde önemli bir yol kat ettiklerini belirtti. Kaymakam Dağ, “Proje kapsamında zamanla tamamlanacak konular var ama esnafı ve Ahlatlıları bu sürecin içine çekmek kaldı. Biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım burada esnaf ayağını tamamlayamazsak açıkçası bunda başarıya ulaşamayız. Burada hepimiz birer gönüllü elçi olarak esnafımıza ve vatandaşlarımıza bu süreci anlatmalı ve işin içine dahil etmeliyiz. Biz logo için gece gündüz çalıştık kafa yorduk, istişareler yaptık. Halkımızın beğenisine sunduk, eleştiri ve önerileri aldık. Allah bizlere çok güzel bir kültürel hazine vermiş ve biz bunu logomuza da yansıtmak istedik. Bu sürece destek veren, emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ahlat her şeyin en iyisine layıktır. İnşallah bu uğurda hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi umut ediyorum” dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da, marka şehir kapsamında istenilen kriterlerin yüzde 70-80'inin hayata geçirildiğini söyledi. Çoban, “Kaymakamlığımız, belediyemiz ve tüm kurumlarımızla zaten muazzam bir çalışma içerisindeyiz. Artık bu çalışmaları taçlandıracak konular üzerinde mesai harcıyoruz. Allah'a şükürler olsun iyi bir konumdayız. Cittaslow (sakin şehir) içerisinde yerimizi almışız. Dünyada 200 şehirden biri olmuşuz. UNESCO içerisinde geçici listede yerimizi almışız ana listeye girmek için çalışıyoruz. Kültürel mirasın ihyası konusunda çok muhteşem işler başarmışız. Açık hava müzesi olmayı başarmışız. İlçemizdeki tüm objeleri Türkiye ve dünya kamuoyuna taşımayı başarmışız. En önemlisi Türkiye'de bin yıl önceki başkenti tescil etmiş Sultan Alpaslan anısına Cumhurbaşkanımızın, bakanlar kurulunun, kuvvet komutanlarının, diplomasinin her yıl iştirak ettiği bir merkeze dönüşmüşüz. Güzel bir projenin hayata geçmesi aşamasındayız. Bunun gerçekleşmesine vesile olan ve emek veren ilçe kaymakamlığımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen toplantı karşılıklı görüş alışveriş yapılmasından sonra sona erdi.