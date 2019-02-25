İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahlat Merkez YBO, voleybolda il birincisi oldu

Bitlis’in Ahlat Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu, il genelinde düzenlenen voleybol müsabakalarında birincisi oldu.

Bitlis'in Ahlat Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu, il genelinde düzenlenen voleybol müsabakalarında birincisi oldu.


Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Okul Müdürü Hasan Basri Çelik, öğretmen ve öğrencileri makamında kabul ederek tebrik etti. Bu tür sportif başarılardan oldukça memnun olduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, "Bugün öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllendirdik. İlçemizi, ilimizde iyi bir şekilde temsil ettikleri için hem okul idarecilerini hem de öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. İnşallah bu tür başarıları devam eder. Bizlerde elimizden geldiği kadar öğrencilerimize her konuda destek olacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.