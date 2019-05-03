Ahlat Müftülüğünden istişare toplantısı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat Müftülüğü, Ramazan ayı öncesi ilçe merkezinde ve köylerde görev yapan tüm din görevlilerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.

Yapımı bitme aşamasına gelen Abdurrahman Gazi Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda yapılan toplantıya Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, ilçe merkezi ve köylerde görev yapan imamlar katıldı. Toplantıda Ramazan öncesi son kontroller yapılarak çeşitli konularda görüş alışverişi yapılarak istişarelerde bulunuldu. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, Ramazan ayı için gereken hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. İmamoğlu, Ramazan öncesi tüm cami ve mescitlerin elden geçirildiğini, bakım ve temizliklerinin yapıldığını belirtti. Müftü İmamoğlu, “Bütün camilerimiz görevlileriyle Ramazan ayına hazır durumda. Yine camilerimizde sabah ve öğle namazlarını, bazı camilerimizde öğle ve ikindi namazlarını müteakip mukabele okunacak. Bazı camilerimizde de yatılı hafızlık Kur'an kursunda okuyan talebelerimiz mukabele okuyacaklar. İnşallah bu Ramazan ayını hep beraber, dolu dolu bir şekilde geçireceğiz” dedi.

2 yıl önce başlanan Abdurrahman Gazi Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nun da bitme aşamasına geldiğini belirten Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, “Şu ana kadar bina inşaatı için yaklaşık 3 milyon TL harcandı. Bina inşaatının geri kalan kısmını Ramazan ayı içinde tamamlayıp bayram sonrası faaliyete açmayı düşünüyoruz. İnşallah Diyanet İşleri Başkanımızın katılımıyla yeni mezun hafızlarımıza yapacağımız icazet töreniyle birlikte yeni Kur'an kursu binamızı açmaya çalışacağız. Bunun için hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.