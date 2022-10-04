Ahlat MYO yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Konumu, fiziki imkanları, eğitim verilen programlar ve akademik personel kalitesi ile öğrencilerin ilk sıradaki tercihleri arasında bulunan Ahlat Meslek Yüksekokulu, bölge illerinin yanı sıra Türkiye'nin değişik illerinden de öğrencilerin tercihleri arasında yer alıyor. Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, 2022-2023 eğitim öğretim yılında kontenjanların tamamının doluluk oranına yaklaştığını söyledi. Koçak, "Okulumuzda 6 tane programımız aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bunlar maliye, bankacılık ve sigortacılık, büro yönetimi, yönetici asistanlığı programları ve ayrıca el sanatları bölümü altında 3 tane programımız var. Bunlar da mimari dekoratif sanatlar, eser koruma, seramik ve cam tasarımı adı altında bütün programlarımızda kontenjanlarımız yüzde 100 olarak dolmuş durumda. Kız öğrenci yurdumuz geçen yıl aktif hale getirildi. Bundan dolayı da okul kontenjanlarımızın bu şekilde arttığını görüyoruz" dedi.

Genel olarak bölge illerinden öğrenci geldiğini belirten Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönem farklı bölge illerinden öğrencilerinin de geldiğini görüyoruz. Öğrenci profilimizde bu sene yaş ortalamasının yüksek olduğunu görüyoruz. Bu noktada doluluk oranlarına bunlarında etkisi var. Bölüm ve programlarımız tercih ediliyor. Eğitim öğretim kalitesi açısından okulumuzun bulunduğu yer ve konum, Ahlat'ın konumu, fiziki imkanlar ve bunun yanında akademik kadronun yeterliliği, doluluk oranımızı artırıyor. Bizde elimizden gelen gayreti sarf ederek başta öğrencilerimiz olmak üzere, ülkemize ve memleketimize faydalı bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz."