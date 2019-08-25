Ahlat ‘şaha' kalktı

Nevşehir'den Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelerek görev alan atlı birlikler şaha kalktı.

Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları renkli görüntülerle devam ediyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığının atlı jandarma birliğinden gelen 4 binici ile 4 at da kutlama alanında görev yapıyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan atlı birliklerin etkinlik alanının hakim bir bölgesinde şaha kalkma gösterisi ise ilgiyle izlendi.

Ahlat Belediyesinin ev sahipliğinde Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı etkinliklerinin çeşitli gösterilerle devam ettiğini ifade eden Geylani Adıyaman isimli vatandaş, “Atlı birlikler etkinliklere güven kazandırdı. İlk kez etkinliklere katılan birlikler, hem güvenliğimizi sağlıyor hem de etkinliklere renk katıyor. Buraya gelen vatandaşlarımıza da güven veriyor” dedi.