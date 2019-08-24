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Ahlat Şenlikleri 2. Gününde Coşkuyla Devam Etti

Bitlis’in Ahlat Avrasya Kültür şenlikleri ve Malazgirt Zaferinin 948’nci yılı etkinlikleri, ikinci gününde coşkuyla devam etti.

Bitlis'in Ahlat Avrasya Kültür şenlikleri ve Malazgirt Zaferinin 948'nci yılı etkinlikleri, ikinci gününde coşkuyla devam etti.


Bitlis Valisi Oktay Çağatay, etkinlik kapsamında hem kendi kültürlerini tanıtmak hem de atalarımızın yaklaşık bin yıl önce Anadolu'ya giriş yaptığı toprakları görmek için diğer illerden Ahlat'a gelen vatandaşların stantlarını gezdi. Stantları teker teker gezen Vali Çağatay, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Oktay Çağatay'a, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yılmaz, Vali Yardımcısı Tekir Erdemir, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban eşlik etti.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde kök börü, atlı okçuluk, cirit, güreş müsabakaları ve geleneksel oyunlar ile Kırgızların gelin-damat, beşik toyu ilgiyle izlendi.

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