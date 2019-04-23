Ahlat, Tatvan, Güroymak ve Hizan'da 23 Nisan coşkusu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen programla kutlandı.

Ahlat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor salonunda düzenlenen programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından yapılan bir birinden güzel gösteriler renkli görüntüler oluştururken, program şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi. Çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla birlikte 23 Nisan kutlamaları sona erdi.

Programa Ahlat Kaymakam Vekili Hamza Selçuk, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

(ÖO-ŞAK-

- Tatvan'da 23 Nisan kutlamaları

(Fotoğraflı)

Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Tatvan Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan kutlamalar, Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti. Tatvan Kıyıdüzü İlkokulu tarafından tertip edilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmayla devam etti. Birbirinden farklı etkinliklerin yapıldığı program, şiirlerin okunması ve slayt gösterisiyle ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimi ile program sona erdi. Programı kapsamında Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi ziyaret eden çocuklar, temsili olarak makam koltuğuna oturdu. Program sonrası Kaymakam Özkan, şehit ve gazi aileleri çocuklarını makamında ağırladı.

(HO-ŞAK-

- Güroymak'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan törenler, öğle saatlerinde Fatih İlkokulu bahçesinde devam etti. Burada, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar, günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı. Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, öğrencilerin ve halkın 23 Nisan Bayramını kutladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu program, çeşitli gösterilerle devam etti. Değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından ödüller takdim edildi.

Kaymakam Alibeyoğlu, Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir, siyasi parti başkanları ve kurum amirlerinin yanı sıra, çok sayıda vatandaş da çocuklarıyla birlikte programa katılarak 23 Nisan coşkusuna ortak oldular.

(GO-ŞAK-

- Hizan'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Abdullah Ölez

BİTLİS (İHA) - Bitlisin Hizan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Hizanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi. Kutlamalar daha sonra ilçe stadyumunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından çeşitli etkinliklerle program son buldu. Kutlamalara İlçe Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenciler ile birlikte vatandaşlar katıldı.