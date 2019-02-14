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Ahlat ve Tatvan'da okullara kar tatili

Bitlis’in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 15 Şubat 2019 Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.

Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 15 Şubat 2019 Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.


Konuyla ilgili Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ahlat ilçe merkezi ile belde ve köylerdeki her tür ve derecedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımız 15.02.2019 Cuma günü (yarın ) 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine Kaymakamlığımızca karar verilmiştir." denildi.



Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, “Tatvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulunun almış olduğu karar uyarınca, ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, merkez ve köylerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda (YİBO'lar ve pansiyonlu okullar dahil) 15 şubat 2019 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesine yer verildi.

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