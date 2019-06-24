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Ahlat'ın ‘Sakin Şehir' kabul edilmesi

Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve Ahlat Belediye Başkanı A.

Mümtaz Çoban, İtalya'da düzenlenen ‘Sakin Şehir Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.


İtalya'da geçtiğimiz mart ayında düzenlenen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısında "sakin şehir" kabul edilen Bitlis'in Ahlat ilçesi, İtalya'nın Orvieto şehrinde düzenlenen genel kurul toplantısında tanıtıldı. Mümtaz Çoban'ın katıldığı genel kurulda, Ahlat tanıtıldı. Konuşma ve sunumlar yaparak Ahlat ile ilgili bilgiler paylaşan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, “İtalya'nın Orvieto şehrinde sakin şehir genel kurul toplantısında çalışmalarımıza başladık. Kubbet-ül İslam Ahlat'ın Cittaslov şehirleri arasında yer almasıyla dünya turizminden hak ettiği payı alması için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.


Cittaslow, İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow (sakin şehir) anlamında kullanılıyor. Cittaslow ağı ise küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını, yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek için "slow food" hareketinden ortaya çıkan kentler birliği olarak faaliyet yürütüyor.

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