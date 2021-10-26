Ahlatlı çiftçinin bir yıllık emeği kazayla yere serildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çiftçinin bir yıllık emeği olan kuru fasulyenin yüklü olduğu tırın devrilmesiyle bütün mahsul yere serildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkum köyünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 BN 069 plakalı Mercedes marka tır, Ahlat ilçesinde kuru fasulye yüklendikten sonra Tatvan ilçesine doğru hareket etti. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tır devrilirken, dorsesinde bulunan kuru fasulye çuvalları ise yola savruldu. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yola savrulan kuru fasulye çuvalları ise ekiplerin çalışması sonucu toplandı. Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.