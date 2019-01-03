Ahlatlı gençler meslek sahibi oluyor

Bitlis'in Ahlat Mesleki Eğitim Merkezinde eğitimlerini sürdüren gençler, verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle meslek sahibi oluyorlar.

142 meslek dalıyla eğitim veren Ahlat Mesleki Eğitim Merkezi tarafından haftada bir gün teorik, 5 gün ise sanayide ve iş yerlerinde uygulamalı eğitimler veriliyor. Ahlat Mesleki Eğitim Merkezi hem işsiz gençleri meslek sahibi yapıyor, hem de kişisel gelişimlerini sağlıyor.

Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan Ahlat Mesleki Eğitim Merkezi Müdiresi Birgül Otlu, amaçlarının ana eleman yetiştirmek olduğunu söyledi. Otlu, “2018 Mart ayında açılan merkezimizde 157 çırak öğrencimiz mevcuttur. Bununla birlikte kalfalık ve ustalık sınavları yapılmakta ve usta öğretici eğitimleri verilmektedir. Çırak öğrencilerimize haftada bir gün teorik eğitimleri, merkezimizde öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir. Pratik eğitimlerine ise haftada 5 gün sanayide usta öğreticilerimiz tarafından devam edilmektedir. Şu anda 142 meslek dalıyla eğitim öğretimimize devam etmekteyiz. Amacımız ara eleman değil, ana eleman yetiştirmektir. Örgün eğitimin dışına çıkarılmış olan çocuklarımıza hem meslek edindirme hem de onlara çeşitli meslek dallarında kişisel gelişim modülleri verilmektedir” dedi.

Ahlat Mesleki Eğitim Merkezinde çırak öğrenci olan Abdulkadir Karakaplan ise yaklaşık bir yıldır öğrenci olduğunu ve şimdi ise sanayide ustaların gözetiminde uygulamalı bir şekilde çalıştığını ve meslek öğrendiğini söyledi.

Usta öğretici Güven Karakaplan da, Ahlat Mesleki Eğitim Merkezinden kalfalık ve ustalık belgesini aldığını ve sanayi de çalıştığını kaydetti.

Usta öğretici İlker Çatak ise, Ahlat Mesleki Eğitim Merkezindeki çırak öğrencilerin sanayideki çalışmalarından sorumlu olduğunu söyleyerek, “Bu öğrencilerimizin buradaki eğitimlerini sağlıyoruz. Hafta içi bizimle birlikte burada çalışıyorlar. Pratik eğitimlerini burada teorik eğitimlerini ise okulda alıyorlar” ifadelerini kullandı.