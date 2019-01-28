Ahlatlı gençlerin kayak keyfi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat ilçesindeki gençlik merkezi tarafından çoğu öğrenci olan gençler, yarıyıl tatilinde kayağa götürüldü.

Bitlis'te bulunan El Aman Hanı Kayak Merkezine götürülen gençler, ilk defa kayak yaparak gönüllerince eğlendi. Çoğu öğrenci olan gençler, yarıyıl tatillerini gençlik merkezinde çeşitli aktivitelerle doyasıya geçiriyor. Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez, yıl boyu çeşitli sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler yaptıklarını söyledi. Kayak kaymaya da ilk defa geldiklerini ifade eden Gülmez, bu vesile ile birçok faaliyette gönüllü olarak görev yapan gençleri ödüllendirdiklerini belirtti. Gülmez, bu faaliyetin gerçekleşmesine vesile olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile her türlü desteklerini esirgemeyen işletmeci ve aynı zamanda kayak antrenörü Mahir Özgeç Beye teşekkür ettiğini söyledi.

Ahlat Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Niyazi Avcı da, yarıyıl tatilinde öğrencilere ve gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.