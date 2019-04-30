Ahlatlı minik okçu bölge ikincisi oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Kaan Görgen, Elazığ'da düzenlenen 7. Fetih Kupası ön elemelerinde bölge ikincisi oldu.

Okçular Vakfı tarafından organize edilen 7. Fetih Kupası'nın son elemeleri, Elazığ'ın ev sahipliğinde yapıldı. Fırat Üniversitesi Besyo Kampüsü Atletizm Sahasında yapılan elemelere, 24 ilden 420 sporcu katıldı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü de müsabakalara takım olarak katıldı. Yapılan yarışlar sonucu kulübün sporcusu Kaan Görgen, karma minik erkeklerde kategorisinde bölge ikincisi oldu. Kaan Görgen, aldığı başarıyla 29 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan finale katılmaya hak kazandı.

Ahlat Selçuklu Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Bülent Akarsu, “Hafta sonu yapılan bölge elemelerine bizlerde kulüp olarak katıldık. Kulübümüz sporcusu Kaan Görgen, Mehmet Demir hocamızın yayıyla katıldığı yarışmada kendi kategorisinde bölge ikincisi oldu. Sporcumuzu başarısından dolayı kutluyoruz. Bu tür faaliyetlere katılımlarımızı yaparak okçuluk sporunun gelişmesine ve ilçemizin tanıtımına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.