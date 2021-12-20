Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) tarafından hazırlanan “1071 Kitap Otağı” projesi kapsamında Ahlatlı öğrenciler Van'ı gezdi.

Gezi programı kapsamında otobüsle Van Gölü çevresini gezen öğrenciler; Gevaş, Edremit, Muradiye ve Erciş ilçelerini de görme imkanı buldu. Van gezisi programında Van Müzesi'ni de gezen öğrenciler, müzedeki tarihi eserleri inceledi. Van Kalesi'ni de gören öğrenciler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Van Kedi Villası'nı gezerek kedilerle güzel vakit geçirdi.

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman, “1071 Kitap Otağı” projesi kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Adıyaman, “Projemizin bir ayağında da öğrencilere yönelik çeşitli kültürel gezi etkinliğimiz oluyor. Bu kapsamda öğrencilerimize Van Gölü çevresinde bir gezi programı yaptık. Özellikle tarihi mekanları ve Van Müzesi'ni gezdirerek tarih açısından bilinçlenmelerini amaçladık. Güzel ve yararlı bir gezi oldu. Bu tür gezi programlarını yapmaya devam edeceğiz” dedi.