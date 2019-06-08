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Ahlatlı öğrencilerin masa tenisi başarısı

Bitlis’te düzenlenen il geneli yıldızlar ve minikler masa tenisi turnuvalarına katılım sağlayan Ahlat Taşharman Ortaokulu öğrencileri minik erkeklerde il 2’ncisi, minik kızlarda da il 3’ncüsü oldu.

Bitlis'te düzenlenen il geneli yıldızlar ve minikler masa tenisi turnuvalarına katılım sağlayan Ahlat Taşharman Ortaokulu öğrencileri minik erkeklerde il 2'ncisi, minik kızlarda da il 3'ncüsü oldu.


Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, turnuvada başarı gösteren öğrencileri, beden eğitimi öğretmeni Fahrettin Aslan'ı ve okul müdürü Kasım Baykar'ı tebrik etti. Bu gibi başarıların ilçe adına önemli olduğunu vurgulayan Özden, bu tür müsabakalara katılımların artması için tüm okulları özendirip imkanlar sağladıklarını ifade etti. Özden, özellikle ilde yapılan spor müsabakalarında Taşharman Ortaokulunun sürekli katılım sağladığını ve başarılı sonuçlar aldığını belirterek, aynı zamanda desteğini hiç esirgemeyin köy muhtarı Abuzer Demir'e de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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