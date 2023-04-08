Ahlatlı öğrencilerin projesi bölge birincisi oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Minik Hafızalarla Tarihe Yolculuk" isimli tarih alanındaki projesi bölge birincisi oldu. Bitlis genelinde Türkiye finaline katılmaya hak kazanan tek okul Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi oldu.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri bölge finallerine katılan Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi, tarih alanında bölge birincisi oldu. Van Bölge Proje Yarışması'na Ahlat'tan Sadullah Gencer Anadolu Lisesi iki, Selçuklu Anadolu Lisesi bir, Şehit Mesut Ardıç Anadolu İmam Hatip Lisesi bir projeyle katıldı. Selçuklu Anadolu Lisesi'nden Coğrafya öğretmeni Engin Aktaş'ın danışmanlığında Halis Güvener, Sahranur Adıyaman ve Zeynep Taş adlı öğrenciler tarafından hazırlanan "Minik Hafızalarla Tarihe Yolculuk" isimli tarih alanındaki proje, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi oldu. Selçuklu Anadolu Lisesi idaresi ise okul önünde düzenlediği plaket töreniyle başarı elde eden öğrencilere plaket takdim etti. Tarih alanında bölge birincisi olan projenin TÜBİTAK Ankara Final Sergisi'ne katılmaya hak kazandığı belirtildi.