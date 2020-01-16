İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahlatlı şehidin vasiyetine destek için gece düzenlendi

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ergezen Ortaokulu, Şehit Eren Öztürk’ün cami vasiyetine destek olmak için vatan ve bayrak temalı şiir ve türkü gecesi düzenledi.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ergezen Ortaokulu, Şehit Eren Öztürk'ün cami vasiyetine destek olmak için vatan ve bayrak temalı şiir ve türkü gecesi düzenledi.


Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayarak, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra Şehit Eren Öztürk Camii ve Hafızlık Kur'an Kursu Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri, şehit Öztürk'ün kendisine yazdığı vasiyeti okudu.


Ardından Ergezen Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen vatan ve bayrak temalı şiir ve türkü gecesi kapsamında çeşitli şiirler okunarak, türküler seslendirildi. Oldukça duygu dolu anların yaşandığı gece, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.


Düzenlenen geceye Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.