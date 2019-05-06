Ahlatlı sporcu Türkiye 9'uncusu oldu

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat ilçesindeki atlet Harun Elmas, katıldığı yarışmada Türkiye 9'uncusu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında bulunan ve Sakarya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan atletizm sporcusu Harun Elmas 128 sporcu içinden Türkiye 9'uncusu oldu. Mutluluğunu dile getiren Harun Elmas, “Bu bizim için daha başlangıç. Antrenörüm gözetiminde daha büyük başarılara imza atacağıma inanıyorum. Hedefimiz milli takımı girmek ve orada kalıcı olup ülkemize ve ilçemize daha büyük başarılar getirmek olacaktır” dedi.