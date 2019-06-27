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Ahlatlı sporcular Türkiye üçüncüsü oldu

Muay Thai Federasyonu tarafından Erzincan’da yapılan Türkiye Çocuklar Muay Thai Şampiyonasına Bitlis’in Ahlat ilçesinden katılan 2 sporcu Türkiye üçüncüsü oldu.

Muay Thai Federasyonu tarafından Erzincan'da yapılan Türkiye Çocuklar Muay Thai Şampiyonasına Bitlis'in Ahlat ilçesinden katılan 2 sporcu Türkiye üçüncüsü oldu.


Muay Thai Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 18 - 22 Haziran 2019 tarihleri arasında Erzincan'da gerçekleştirilen Türkiye Çocuklar Muay Thai Şampiyonasına 60 ilden 747 sporcu katıldı. Şampiyonadan gurur verici bir tabloyla dönen Ahlatlı sporculardan Osman Bilici ve Enes Güvener ise kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu.

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