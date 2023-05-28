Ahlatlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçim sonuçlarını kutlamak için cadde ve sokaklara akın etti.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi yüzde 52 ile zaferle tamamlamasının ardından Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlar kutlama yaptı. Kent sokaklarında vatandaşlar ellerinde bayraklar araçları ile konvoy oluşturdu. Şehir merkezine akın eden binlerce Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşlar daha sonra ilçenin Selçuklu Çarşısı'nda bulunan Ahlat Park AVM önünde kutlama programı düzenledi. Burada toplanan vatandaşlar davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini kutladı.

Burada konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, “Bugün 80 milyon kazandı, tüm ülke kazandı. Kazanan sadece biz değiliz tüm Ortadoğu'dur. Kazanan aynı zamanda tüm İslam coğrafyasıdır. Kazanan aynı zamanda tüm mazlum milletlerdir. Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya diyordu ki dünya beşten büyüktür. Tüm mazlumların ahını biz soruyoruz ve diyoruz ki Allah'ın izniyle bu ülkede kaybeden yok. Bir tek şey istiyoruz bu ülkenin selameti için, şu devletin bekası için şu milletin bekası için kandırılan ve hatta aldatılan o vatandaşlarımızın da selameti için Cumhurbaşkanımıza kuvvet verin. Bir uydurma hikaye uydurdular ülkede z kuşağı dediler. Bizde asil bir millet gençlik bizimle dedik o gençliği yürekten tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Cumhurbaşkanımızı seçerek, Cumhurbaşkanımızın yanında durarak tüm Avrupa'ya şunu ilan ettiniz. Türkiye sadece 780 bin metre kare topraktan ibaret değil tüm bölgesinin hamisi bir Türkiye var ve ümmetin ümidi bir Cumhurbaşkanı var. Türkiye yeni bir gündeme giriyor. 2023 artık bir milat ve bu milletin elinin tersiyle ittiği tüm yabancı mihrakları ülkemizi karıştıracak efsanevi tuzaklarına eyvallah etmediği kadar güçlü bir sestir. Bugün seçiminiz yeniden hürriyetinizdir, yeniden bağımsızlığımızdır, yeniden geleceğimizdir. Mübarek olsun diyorum” dedi.

AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Mesut Subaşı ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verip seçen ve yanlarında olan tüm ilçe halkına teşekkür etti. Vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından araç konvoyu yapan vatandaşlar ilçede tur zafer turları attı.