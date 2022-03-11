Ahlat'ta “12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü” programı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda, Selçuklu İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen program, “Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet” konulu resim sergisinin gezilmesiyle başladı. Daha sonra düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından program, video gösterisi ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı gösteri ile devam etti.

Program, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve oratoryo gösterilerinin ardından sona erdi.

Program sonunda ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

Programa Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.