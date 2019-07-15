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Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Öğle saatlerinde Ahlat Şehitliği'ni ziyaret eden kurum amirleri, burada Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek dua ettiler. Daha sonra program Ulu Camii'nde şehitler için düzenlenen mevlit programıyla devam etti.


Düzenlenen programlara Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Nihat Akşen ve kurum amirleri katıldı.

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