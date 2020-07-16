Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

İlçenin Yukarı Çarşı Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayarak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık tarafından okunan duayla devam etti. Program, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili slayt ve video gösterimleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ulusa sesleniş konuşmasıyla devam etti.

Ardından bir konuşma yapan Ahlat İlçe Kaymakamı Erkan İsa Erat, “Devlet olarak ne FETÖ'ye ne de PKK'ya hiçbir şekilde geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. FETÖ'cü hainler askerimizin, emniyetimizin ve kurumlarımızın içine sinsice kümelendiler. İşte 4 yıl öncede milli iradeyi gasp edip, halkımızın seçtiği meşru hükümeti indirmeye çalıştılar. Ama halkımız buna fırsat vermedi. Allah bir daha 15 Temmuz'u bizlere yaşatmasın. Devletin içerisinde hiçbir örgütü barındırmayacağız" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, “Bu zalim adamların sızmadıkları yer kalmamıştı. Kolluk kuvvetlerinin, kamunun içinden, siyasetçinin içinden hain çıktı. Kısacası bunların sızmadıkları yer kalmadı. Ama buna rağmen hepsinin içinden o gün bizimle dik duranlarda vardı. Halkımızda gayretiyle devleşmişti. Allah'ın hikmeti o direniş bu milletin mahşeri bir inançla ya istiklal ya ölüm sevdasıydı. O istiklal bugün Ayasofya'yı açtırdı. Ogün tüm Türkiye'ye ayaktaydı. Tankların altında can vermeye razı oldular ama vatanı vermeye, vatanı bölmeye, bayrağı indirmeye ve ezanı susturmaya razı olmadılar, olmayacağız. Bundan sonraki hayatımızda bu inanç ve mücadeleyle devam edecek” diye konuştu.

Programda AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan ile AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Buğra Azapağası'da birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından program öğrenciler tarafından okunan şiirlerle birlikte sona erdi. Programa, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.