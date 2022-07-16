Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. İlçenin Yukarı Çarşı Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda ilk olarak konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, “Zaman su gibi akıp gidiyor. 6 yıl önce bu alçak kalkışma oldu. Bin yıl öncede aynı kalkışmaların örnekleri tarihimizde mevcuttu. Biz millet olarak tecrübeliyiz. Onun için devletimiz dimdik ayakta. Onun için biz hala ebed müddet bir devlet kültürüne sahibiz. Cenab-ı Hakka şükürler olsun ki bu millet bütün efradıyla devletine, vatanına, toprağına kem gözle bakanlara fırsat vermiyor. Vahim bir hadise yaşadık. İçimizden birilerini devşirerek yaptılar ama tecrübe yine Cumhuriyet tarihi boyunca yüksekti. Cumhuriyeti kurduk kuralı 4 defa böyle bir kalkışma vardı. 4 tanede yine buna benzer ihtilal boyutunda olmasa da ama bu milleti tehdit edecek unsurların devreye girdiği hareket söz konusuydu. Bu uğurda demokrasiye başbakanlar, bakanlar şehit verdik. Nice gençleri şehit verdik ama vatanı vermedik. Türkiye Cumhuriyeti devletinin başta sayın Cumhurbaşkanı hiç tereddüt etmeden ‘Öleceksem bu topraklarda öleceğim' ifadesiyle milletinin huzuruna çıkar ve ülkeyi terk etmeyi bırak aklından geçirmek orada şehadeti şeref biliriz diyen bir ahlakla ortaya çıktığında bu millet aynı şuurla hareket etti” dedi.

Daha sonra konuşan Bitlis Vali Yardımcısı ve Ahlat Kaymakam Vekili İzzet Cem Eser ise, “Bugün buraya milletimizin demokrasi zaferini kutlamak, kalpleri ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine arz rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunu yeniden yaşıyoruz. Hüzün ve gururun aynı anda yaşandığı bugünde tekrar ifade etmemiz gerekir ki hiçbir zafer altın tepside sunulmamıştır. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin arkasında bir fedakarlık vardır. 15 Temmuz gecesi dökülen şehit kanları bağımsızlığımızı korumanın yanında milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirmesine vesile olmuştur. Ülkemizde ve bölgemizde bir süredir yaşadığımız olaylardan çıkaracağımız dersler ışığında kendimize daha güvenli, daha güçlü, daha aydınlık bir gelecek kurmak için daha çok çalışmak en büyük hedefimiz olmalıdır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık tarafından dua edildi. Program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasıyla sona erdi.

Düzenlenen programa Bitlis Vali Yardımcısı ve Ahlat Kaymakam Vekili İzzet Cem Eser, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.