Ahlat'ta 150 metre uzunluğundaki ‘Fener Alayı' yürüyüşü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Fener Alayı" yürüyüşü yapıldı.

"Fener Alayı"na Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Belediye Başkanı Abdülalim Mümtaz Çoban, Kaymakam Fikret Dağ, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız, kurum amirleri, gençler, mehteran takımı ve atlı birlik katıldı. Kaymakamlık önünde toplanan kalabalık açtıkları 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve yaktıkları meşalelerle Ulu Cami önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 1071'den bu yana bu toprakların bin yıldır hiç kesintiye uğramadan alemi İslam'a bayraktarlık yaptığını söyledi.

Daha sonra konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da, “Hep birlikte kutlu bir yürüyüşe şahitlik ettik. Bayrağımız şehit kanıdır onu temsil eder. Bu topraklar şehit kanıyla sulandığı için vatandır. Ve bizler bu vatanda sonuna kadar sahip çıkmak üzere her yıl 26 Ağustos'ta Malazgirt'te toplanıyoruz. Ahlat'ta toplanıyoruz. Çünkü diyoruz ki biz 1071'de Sultan Alparslan'la Selçukluyuz. Biz 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'la Osmanlıyız. Biz 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilelebet var olacak Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise, “Ahlat kendine yakışanı yaptı. Ne güzel bir gece. 950 yıl önce Alparslan buradan Malazgirt'e uğurlanırken, bugün aynı şekilde aynı konuyu ve meseleyi paylaşıyorsunuz. Size ve Ahlat'a yakışan bu. 20 yılda bu ülkenin çehresi değişti. Bugün eğer Malazgirt ve Ahlat'a sahip çıkıyorsak, bu Ayasofya'nın açılışı kadar önemli. Bunlar çok kolay olmuyor. Onun için 20 yılın kıymetini bilmemiz lazım. Bu insanların kadrini ve kıymetini bilmek lazım. Ahlat bugüne kadar bunu başardı, bundan sonra da başaracak" diye konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da bu kutlu ve mutlu gecede kendilerini bir araya getiren Sayın Cumhurbaşkanı ve Okçular Vakfı'na teşekkür ederek, "950. yıl önce Sultan Alparslan'ın bu ülkeyi ve Anadolu'yu bizlere yurt bırakmak için beyaz kefenini giyerek yola çıkmış ve Allah'a şükürler olsun 200 bin kişilik küffar ordusuna karşı 50 bin kişiyle Malazgirt Savaşı'nı kazanmıştır" ifadesini kullandı.

Son olarak konuşan Bitlis Valisi Vali Çağatay, Sultan Alparslan ve kahraman yiğitlerinin bin yıl önce bu toprakları hediye ettiğini belirterek, "Kendilerince bizi topraklardan göndermek isteyenleri def eden Atatürk'ten, bütün atalarımızdan ve kahraman yiğitlerinden Allah razı olsun. Bu güzellikleri burada huzur içinde yaşıyorsak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük emek ve gayreti var. Yarın misafir edeceğiz. Yarın bizleri şereflendirecek" dedi.