Ahlat'ta 19 Mayıs coşkusu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Program, sabah saatlerinde Ahlat Kaymakamlığı önünden başlayarak, Ahlat Yatılı Bölge Ortaokulu etkinlik alanına kadar süren gençlik yürüyüşüyle devam etti. Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Ahlat Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan etkinlikler ilgiyle izlendi. Daha sonra 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin takdim edilmesiyle birlikte kutlama programı sona erdi. Düzenlenen etkinliklere Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bazı kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.