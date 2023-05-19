Ahlat'ta 19 Mayıs coşkusu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Program, sabah saatlerinde ilçedeki bir alışveriş merkezi önünden kutlama alanına kadar süren gençlik yürüyüşüyle başladı. Dev bayrak eşliğinde tören alanına kadar yürüyen gençler, burada düzenlenen kutlama alanına ise müzik eşliğinde girdi. Ahlat Spor Salonu'nda devam eden kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda, öğrenciler tarafından jimnastik gösterisi yapılırken, güreş müsabakası ve bilek güreşinin ise final maçı oynandı.

Daha sonra 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Kutlama programına Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Muhammet Talha Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.