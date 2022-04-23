Ahlat'ta 23 Nisan coşkusu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu ve Vakıfbank Ortaokulu tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. İlçe Milli Eğitimi Müdürü Mutluk Özden, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında , tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal harbinin bütün kahramanlarını, aziz vatanımızı bize hediye eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Öğrenciler tarafından sunulan gösterilerin ardından program daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verilmesi ile sona erdi.

Programa Ahlat İlçe Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Emniyet Müdürü İsa Coşar, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.