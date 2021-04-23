İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahlat'ta 23 Nisan kutlaması

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 101.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törene İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, şube müdürleri, okul müdürleri ve idareciler katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.