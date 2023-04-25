Ahlat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle bugün Ergezen Anaokulu, ilkokulu ve ortaokulu tarafından hazırlanan kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden tarafından yapıldı.

Ardından öğrenciler tarafından mehter takımı gösterisi yapılarak şiirler okundu. Program öğrenciler tarafından yapılan zeybek gösterisi, kaşık oyunu ve bando takımı gösterisiyle devam etti.

Kutlama programı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödül verilmesiyle sona erdi.

Ergezen İlkokulu bahçesinde düzenlenen programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.