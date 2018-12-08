Ahlat'ta 250 çocuk okula kazandırıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çeşitli nedenlerden dolayı eğitimlerine ara verilen 250 çocuk, öğretmenlerin yaptığı çalışmalar sonucunda yeniden okula kazandırıldı.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, çeşitli sebeplerle eğitimlerini yarıda bırakan öğrencileri tekrar okula kazandırmak için komisyon oluşturuldu. Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçede görev yapan rehber öğretmenlerden oluşturduğu ikna ekipleri, köy ve mahalleleri gezerek devamsızlık yapan öğrencilere ve ailelerine yönelik ziyaretler gerçekleştiriyor. Yapılan ev ziyaretlerinde öğrenciler ve veliler ikna edilmeye çalışılıyor. Özellikle tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı köylerde ailelerine yardımcı olmak amacıyla öğrencilerin okula gönderilmeyip devamsızlık yaptığı ortaya çıkarken, komisyon üyeleri ise yoğun çaba harcıyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, eğitim öğretim dönemi başında ‘Devamsızlığı İzleme, Önleme ve Devamı Sağlama Eylem Planı' çerçevesinde oluşturdukları komisyon tarafından ilçe genelinde okullarına devam etmeyen öğrenciler için çalışma başlattıklarını söyledi. Özden, “Bu amaçla oluşturduğumuz komisyonu 3 gruba ayırarak yapılan planlama doğrultusunda okula devamsızlık yapan öğrencileri ve velilerini ziyaret edip, ikna etme çalışmalarını yürütüyoruz. Sene başında temel eğitimde 284 devamsız öğrencimiz bulunmaktaydı. Komisyon kapsamında rehber öğretmenlerimizden oluşturduğumuz ikna ekiplerinin çalışmaları sonucu okula devamsız öğrenci sayısı 130'a kadar düşürülmüştür” dedi.

Komisyonundaki ekiplerin sadece temel öğretimdeki öğrencilerin devamsızlığıyla değil ortaöğretimdeki öğrencilerin de okula devamlılığının sağlanması konusundaki çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Özden, “Eğitim öğretim yılı başında ortaöğretimdeki 124 devamsız öğrenci sayımız bugün itibariyle 28'e düşürülmüştür. Genel olarak temel eğitimdeki ve ortaöğretimdeki 250 devamsız öğrencimizi okula tekrardan kazandırmış bulunmaktayız. Bizim temel hedefimiz, dönem sonu olmadan geriye kalan devamsız öğrencilerin tümünü de minimize edip eğitim öğretime erişimlerini sağlamaktır. Özellikle devamsız öğrencilerin okula kazandırılması noktasında büyük çaba sarf eden yönetici arkadaşlarımı ve rehber öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Çok güzel çalışmalar ortaya koydular, hepsine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.