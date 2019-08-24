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Ahlat'ta 77 yelkencinin katıldığı yelken yarışlar yapıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferinin 948’nci yılı nedeniyle 77 yelkencinin katıldığı yarışlar yapıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferinin 948'nci yılı nedeniyle 77 yelkencinin katıldığı yarışlar yapıldı.


Devam eden Malazgirt Zaferinin 948'nci yılı ve Ahlat-Avrasya Kültür şenlikleri kapsamında yelken yarışmaları düzenlendi. Ahlat Limanında gerçekleştirilen yelken yarışlarına 7 ilden 77 sporcu katıldı. Sabah saatlerinde başlayan yarışmalar 4 farklı kategoride devam etti. Yarışmaların pazar günü de devam edeceği bildirildi.


Yarışmalar sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tarakçı, havanın çok güzel bir avantaj sağladığını belirterek, “Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Ahlat yelken yarışlarına 9 kulüp ve 77 sporcu katıldı. Optimist, Lazer 4-7, Lazer Radyan sınıflarından yarışlar yapıldı. Havanın güzel olması bize çok büyük bir avantaj sağladı ve bugün 4 yarış yaparak yarışlarımızı tamamladık. Yarışlarımız Pazar gününe kadar devam edecek. Pazar günü saat 14.00'te son startımızı vereceğiz” dedi.

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