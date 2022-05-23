“Ahlat'ta Ay ve Yıldız, Beyhan ve Haluk Karamağaralı” biyografi belgeseli galası yapıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde TRT Avaz tarafından çekimleri yapılan “Ahlat'ta Ay ve Yıldız, Beyhan ve Haluk Karamağaralı” biyografi belgeseli galası ve ilk gösterimi yapıldı.

Ahlat'ta 2 gündür devam eden "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı" sonunda Ahlat'ta uzun yıllar yüzey araştırmaları ve yürütülen kazılara bilimsel başkanlık yapan Beyhan ve Haluk Karamağaralı çiftinin hayat hikayelerinin anlatıldığı, TRT Avaz tarafından çekimleri yapılan “Ahlat'ta Ay ve Yıldız, Beyhan ve Haluk Karamağaralı” biyografi belgeseli gala ve gösterimi Ahlat Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapıldı. Belgesel gösterimi öncesi konuşma yapan TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, “Büyük hikayeler bizim tarihimizde bolca bulunmaktadır. Ama bu hikayeler anlatılmadığı zaman anlamı çoğu zaman bilinmiyor ve hak ettiği değeri çoğu zaman da göremeyebiliyor. Bu yüzden de kültür ve sanatta medya burada çok önemli rol oynuyor. Burada Anatolia'yı Türkiye yapan bu kutlu yürüyüşün başlangıcı olan Anadolu'daki kapıyı açan Ahlat'ta Türk'ün tarihini toprağın altından kazarak gün yüzüne çıkaran ve bunu da çok büyük mücadeleler içerisinde yapan iki büyük kahramanı Haluk Karamağaralı ve Beyhan Karamağaralı hocalarımızı merhum anlatan belgeselin galasında beraberiz. Bu benim için çok anlamlı ve çok anlamlı bir an. Bu belgeselde bir şekilde TRT'nin de var olması TRT'nin de destekliyor olması TRT açısından da çok büyük bir gurur meselesi. Benim için de burada bu konuşmayı yapmam içinde bir vesile oluşturuyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle Nakış Karamağaralı hocamız burada. Onun burada hepimizin yanında olması bizim için çok değerli” dedi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy'da yaptığı konuşmada, “Hesap yapmadan yapması gerekeni yapan insanların inandığı değerler için yüreğini ortaya koyan imkansızlıkları zorlayarak mücadele veren insanların unutulmadığını görmek ve bunu gelecek nesillere aktarmak Ahlat için Türk İslam değerleri için, insanlık için gelecekte yeni heyecanlar duyacak gençlerin yetişmesine bu alanda çalışma yapan değerli bilim inşalarının, sanat insanlarının yeni çalışmalar yapmalarına katkı verecek duygulardır ve düşüncelerdir diye düşünüyorum. Ama olması gereken bir iş böylesi güzel bir toplantı da ateşlendi. Durumdan vazife çıkartanlar inisiyatif aldı ve bugün Ahlat'ta yapılan kıymetli konuşmaların ve değerlendirmelerin yapıldığı çalıştayın gala gecesiyle birleştirilmesi bir okadar daha güzel oldu” diye konuştu.

Son olarak konuşma yapan Beyhan ve Haluk Karamağaralı çiftinin çocukları Prof. Dr. Nakış Karamağaralı ise rahmetli anne ve babasını konu alan belgesel filmi için TRT'ye ve emek verenlere teşekkür etti. Karamağaralı sözlerini şöyle sürdürdü, “Belgeselde benim için de gurur vesilesi olan bir çabanın, emeğin, adanmışlığın ve Ahlat'a ait ruhların hikayesine tanık olacaksınız. Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı 2007 yılında amansız hastalığının tekrarladığını Ahlat'ta iken öğrendiğinde tek üzüldüğü Ahlat'a tekrar gelemeyeceği olması oldu. Henüz 30'lu yaşlarının başından beri çocukları yerine koyduğu, sevdiği, okşadığı ve bağlandığı mezar taşlarıyla tek tek vedalaştı ve mezarlığın arka kapısına doğru düşünceli ağır adımlarla yürüyerek Ahlat'a veda etti. 2008'in Ekim ayında zorlu ve yıpratıcı mücadelenin sonunda hayata veda ederken gömülmek istediği yerin kızı Nakış'ı Ahlat'a ilk geldiğinde gölgesine bıraktığı o kuru ağacın dibi olduğu öğrenildi. Bu nasıl bir sevda, nasıl bir adanmışlıktı. Prof. Dr. Haluk Karamağalı ise büyük bir sevgi ile bağlı olduğu eşinin vefatına dayanamayarak 3,5 ay sonra 2009 Ocak ayı sonunda onun peşinden gitti. O da eşinin yanına gömülmek istemişti. Ahlat'a definleri mümkün olamadı. Ancak yan yana uyudukları mekanlarına tarafımdan Ahlat'ın toprağı serpildi. Daha sonra ise Ahlat'tan getirilen Ahlat taşlarının üzerine Selçuklu Mezarlığından seçilen motiflerin kullanıldığı mezar taşları kullanıldı. Bu da Beyhan ve Haluk Karamağaralı'nın Ahlat'a olan sevdaları ve Ahlat'a adanmış hayatları önemli bir nişanesi olarak sonsuzluğa giden yolda onlara eşlik etmektedir.”

Konuşmaların ardından TRT Avaz tarafından çekimleri yapılan “Ahlat'ta Ay ve Yıldız, Beyhan ve Haluk Karamağaralı” biyografi belgeseli gösterimi yapıldı.

Belgesel gala ve gösterim programına Merkez Valisi Mustafa Toprak, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, çalıştaya katılan üniversite rektörleri ve akademisyenler ile vatandaşlar katıldı.