Ahlat'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ‘Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan çalıştay, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İlçe Sağlık Müdürlüğünde hizmet veren Dr. Serdar Arslan, çalıştayın önemine değinerek, yapılan çalışmaların ardından verimli sonuçlar elde edileceğini söyledi. Dr. Arslan, “Düzenlenen çalıştay ile birlikte ilçede alkol, tütün, uyuşturucu ve davranışsal bağımlılıklar çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirilecek. İlçe geneline yönelik sorun ve çözüm önerileri görüşülerek, 2022 ve sonrasını kapsayacak müdahale programında yer alacak faaliyetlerin temelini oluşturacak çıktılar elde edilecek. İlçede yürütülen ve diğer ilçelere örnek olacak çalışmaların tespit edilerek ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir” dedi.

Bağımlılıkla mücadele de yapılması gereken konuların görüşülmesiyle devam eden Çalıştaya kamu kurum ve kuruluşları ile bazı STK temsilcileri katıldı.