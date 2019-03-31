Ahlat'ta Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı Adayı Çoban kazandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde belediye başkanlığını Cumhur İttifakı adayı Abdulalim Mümtaz Çoban kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdulalim Mümtaz Çoban 6 bin 255, HDP adayı Serecettin Günbay 4 bin 16, Saadet Partisi adayı Şahabettin Gökbulak bin 791, CHP adayı Mazlum Şahin 113 oy aldı.

"Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın özgeçmişi"

01.01.1969 yılında Ahlat'ta dünyaya geldi. İlk orta ve lise tahsilini Ahlatta gerçekleştiren A.Mümtaz Çoban lisans eğitimine yurt dışında devam etti. Kırgız Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede yükses lisans eğitimini tamamladı. Manas Üniversitesi doktora eğitimiyle beraber yurt içinde de Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, Rusça ve İngilizce dışında Asya Türk Lehçelerini de konuşabiliyor.