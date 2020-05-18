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Ahlat'ta bin 72 aileye gıda kolisi ulaştırıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bin 72 aileye gıda kolileri ulaştırıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bin 72 aileye gıda kolileri ulaştırıldı.


İlçede iş adamları ve hayırseverler tarafından gönderilen gıda kolileri, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Konuyla ilgili Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Kaymakamlığımız Vefa Sosyal Destek Grubu 180 çalışanı tarafından Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri dağıtılıyor. Şu ana kadar köylerimiz, Ovakışla beldemiz ve merkez mahalleleri olmak üzere toplam bin 72 aileye gıda paketleri ulaştırılmıştır. İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte gece gündüz demeden ilçemizin her köşesine destek olmak için görev yapan bütün Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

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