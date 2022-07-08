Ahlat'ta botanik çeşitlilik artırılıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde botanik çeşitliliği zenginleştirmek için 41 yeni bitki ve ağaç türü yetiştirildi.

Özel bir alanda ve 1071 Millet Bahçesi'nde yetiştirilen yeni bitki ve ağaç türlerini inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilçenin çehresini değiştirecek yeni bitki ve ağaç türlerinin deneme ekimlerinden çok olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Başkan Çoban, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla millet bahçemizde ve özel bir alanda gerçekleşen yeni botanik oluşumlar çok güzel sonuçlar verdi. Ters söğüt, biberiye, kırmızı yapraklı akçaağaç, gaura, mavi atlas sediri, acem borusu, altuni yapraklı Himalaya sediri, filbahri, kartopu, açelya, lale ağacı, yavşan otu gibi Ahlat'ımızda yeni yetiştirdiğimiz 41 yeni çeşit bitki ve ağaç türleri ile topraklarımızı daha kıymetli hale getiriyoruz. Bu yeni bitki ve ağaç türlerini park ve bahçelerimizde yetiştirerek Ahlat'ta harika renkler ve harika kokular oluşmasına imkan sağlamak için çalışmalar yürüteceğiz” dedi.