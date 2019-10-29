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Ahlat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.


Ahlat Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve Belediye Başkan Vekili Yavuz Yazıcı, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kaymakam Erat, şanlı bir tarihe ve büyük bir medeniyet birikimine sahip olan büyük milletimizin, özgürlüğünün ve bağımsızlığının simgesi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet'in 96. yıldönümünü kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşadıklarını söyledi.


Konuşmanın ardından öğrencilerden oluşan mehteran takımının gösterisi ilgiyle izlenirken, kutlama töreni çeşitli gösterilerle devam etti.


Daha sonra 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi. Halk oyunları gösterisinden sonra kutlama programı sona erdi.


Programa kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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