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Ahlat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.


Hükümet konağı önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından şiir ve kompozisyonlar okundu.


Tören, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.


Törene Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı Gonca Bay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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