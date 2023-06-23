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Ahlat'ta dev hortum görüntülendi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde fırtına sonrası metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortum korkulu anlara neden oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde fırtına sonrası metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortum korkulu anlara neden oldu.



Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde fırtına sonrası oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Alakır köyünde fırtına sonrası çıkan ve aniden metrelerce yükselen hortum olayı yaşandı. Köyün çeşitli noktalarından köylüler tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü. 2-3 dakika süren hortum korkuya neden oldu.

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