Ahlat'ta “Dondurulmuş Patates Üretim ve Paketleme Tesisi” projesi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Dondurulmuş Patates Üretim ve Paketleme Tesis Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2018 yılı 3. dönem fizibilite proje desteği kapsamında onaylanan ve Ahlat Belediyesi tarafından kurulacak olan "Ahlat Dondurulmuş Patates Üretim ve Paketleme Tesis Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen toplantıya Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, DAKA Bitlis Temsilcisi Kerem Akın, bazı kurum amirleri ve Ahlatlı çiftçiler katıldı.

Kurulacak tesis hakkında katılımcılara bilgi verilirken, toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.