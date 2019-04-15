Ahlat'ta ‘'Düş Gezginleri'' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Yeni Ufuklar Derneği Ahlat Şubesi tarafından ‘'Düş gezginleri'' adlı çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Yeni Ufuklar Derneği Ahlat Şubesi tarafından Ahlat Halk Eğitimi Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununa çok sayıda çocuk ve velileri katıldı. Tek seans olarak planlanan oyun, katılımın çok fazla olmasından dolayı iki seans olarak oynandı. Tiyatro oyununu izleyen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Katılan veliler de böyle bir tiyatro oyununun Ahlat'ta sergilenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Oyun sonrası tiyatro oyuncuları çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdiler. Yeni Ufuklar Derneği Ahlat Şube Başkanı Alper Yaşa, “Ahlat'a böylesine güzel bir etkinliği getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın yüzlerinde böyle tebessümler oluşturmak ve Ahlat'ın bir kültür şehri olma yolunda verdiği mücadeleye ortak olmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizden desteğini esirgemeyen başta belediye başkanımız A. Mümtaz Çoban bey efendiye, Yeni Ufuklar Derneği Ahlat Şube yöneticilerine, Kayı Okçuluk Spor Kulübüne, Türk-Eğitim Sen ve TÜRKAV şube yöneticilerine ve Kahverengi Kafeye teşekkür ediyorum” dedi.