Ahlat'ta ilk defa YKS heyecanı yaşandı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite sınav merkezlerinden biri olarak belirlenen Bitlis'in Ahlat ilçesinde, ilk defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanıyor.

ÖSYM tarafından geçen yıl alınan kararla Bitlis il merkezi ve Tatvan'dan sonra Ahlat ilçesi de bu yıl ilk defa üniversite sınav merkezlerinden biri olarak belirlenmişti. Yeni sınav merkezlerinden biri olan Ahlat'ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınav hareketliliği başladı. Ahlat ve Adilcevaz ilçesinden sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okul önlerine gelen adayların ilk sınav maratonu başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler içeriye tek tek alınırken, aileleri ise okul önünde dua ederek beklemeye başladı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 10.15'te başlarken sınava giren adaylardan Mehmet Bilal Kaçan, “Bu yıl sınavın Ahlat'ta olması bizim için çok iyi oldu. Sınav heyecanı yaşıyoruz. Ama sınavın Ahlat'ta olması bizi rahatlattı. Bu konuda mutluyuz” dedi.

Bir diğer aday Ömer Erdoğan da , “Sınavın Ahlat'ta olması bizim için daha iyi oldu. Önceden Tatvan'a gidiyorduk. Şimdi burada olması daha iyi. Sınav heyecanı var” diye konuştu.

Ahlat ilçesinde 7 merkezde yapılan sınavlara 2 bin 700 adayın girdiği belirtilirken, Adilcevaz'dan gelen bazı öğrencilerin sınav saatine yetişemedikleri için okula alınmadıkları gözlendi.