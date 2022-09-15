Ahlat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "İlköğretim Haftası" düzenlenen programla kutlandı.

Sabah saatlerinde Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başlayan program daha sonra Ahlat Ergezen İlkokulu bahçesinde devam etti. Burada düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, tüm okullarda eksikliklerin giderilerek yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını ifade etti. Özden, “Her yıl eylül ayının üçüncü haftası kutlamış olduğumuz İlköğretim Haftası ile birlikte eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşamaktayız. Tüm bakım ve onarımları yapılmış eğitim öğretime hazır hale getirilmiş okullarımızla birlikte yeni eğitim öğretim yılına tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de sorunsuz bir şekilde başlamanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Ülkemizi geleceğe güvenle taşımak, çağdaş medeniyetler arasına taşımak için en önemli şart eğitimdir. Ülkenin ilerlemesi kalkınması ve gelişmesi, öğrencilerimizin yarınlara mutlu bireyler olarak yetişmeleri ve hayata en iyi şekilde hazırlanmaları, başarılı bir yıl geçirmeleri temel amacımızdır. Değerli öğretmen arkadaşlarım; geleceğimizin teminatı olan ve yarınlara hazırlayacağınız sevgili yavrularımıza bir yandan evrensel bilgileri verirken diğer yandan milli ve manevi değerlerimizi, örf ve adetlerimizi kısacası bizi biz yapan özellik ve güzelliğimizi öğretme ve yaşatma gayreti içinde olmalıyız. Eğitim öğretimin kalitesini artırmak adına yaptığınız ve yapacağınız çalışmalarınızda gösterdiğiniz fedakârlıklara güvenimiz tamdır. Saygıdeğer anneler ve babalar; bir insanın geriye bıraktığı en değerli servet iyi yetişmiş bir evlattır. Bunun yolu da eğitimden geçmektedir. Bizim amacımızda bilgisini ahlakla süslemiş, ülkesini ve milletini seven, gayesi insanoğluna hizmet olan sevgi ve saygıyı yüreğinde taşıyan bir nesil yetiştirmektir. Kubbet-ül İslam Ahlatımız da eğitimde kadromuz ile birlikte bu başarıyı yakalamada en önemli unsurlardan biri de siz saygıdeğer velilerimizin eğitime verdiği önemdir. Sevgili öğrenciler; sizler ailelerinizin bizlere emanet ettiği geleceğimizin teminatlarısınız. Bizim bütün gayretimiz sizlerin iyi yetişmesi, iyi bir vatandaş ve iyi bir insan olarak geleceğimizin Türkiye'sinde yer almanızdır. Öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza ve okullarınıza kavuşmanın heyecanını, mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Bu vesileyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere saygıdeğer velilerimize, fedakâr ve onurlu mesleği temsil eden öğretmen ve yönetici arkadaşlarıma, ilçemize, ilimize ve ülkemize başarılı ve huzurla dolu bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli gösteriler sunuldu.

Düzenlenen kutlama programına Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, bazı kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.