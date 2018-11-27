Ahlat'ta iş yeri açılışı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) tarafından sağlanan destekle yeni bir iş yeri açıldı.

Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan proje kapsamında KOSGEB girişimcilik desteğiyle "Osmanlı Yemekçilik" adıyla bir yemek dağıtım şirketi açıldı. İlçenin Kırklar Mahallesi'nde bulunan işletmenin açılışına Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen ve bazı kurum amirleri katıldı.

Açılışın ardından işletmeyi gezen Kaymakam Akgül ve beraberindekiler, hayırlı ve bol kazançlar temennilerinde bulundular.

İşletme sahibi Mürsel Ardıç ise, açılışa katılanlara yemek ikramı yaptı.

İşletme hakkında bilgi veren Mürsel Ardıç, günlük 2 bin kişi kapasiteli yemek üretimi yapabildiklerini belirterek, "Kaymakamlık Proje Ofisi tarafından hazırlanan proje kapsamında işletmemizi açtık. Kısa bir süredir faaliyet gösteriyoruz. İlçede bu konuda ihtiyaç olduğunu görerek bu işe başladık. Düğün, nişan, taziye, sünnet ve benzeri toplu yemek siparişlerini aynı günde hazırlayarak dağıtımını yapıyoruz" dedi.