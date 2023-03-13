Ahlat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda Şehit Erdoğan Gökbulak Ortaokulu, Şehit Eren Öztürk Ortaokulu ve Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen program, “Akif'in Sözü Cumhuriyetin 100'ü” konulu resim sergisinin gezilmesiyle başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program devam etti. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından programda video gösterisi ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı tiyatro gösteri yapıldı. Program, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve oratoryo gösterilerinin ardından sona erdi. Program sonunda ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

Programa Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Muhammet Talha Yılmaz, Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.