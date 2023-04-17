Ahlat'ta kadın girişim kooperatifi kurulacak

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulması hedeflenen “Ahlat Kadın Girişim Kooperatifi” için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ahlat Kaymakamlığı, yerel yönetimler ile İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLATİSDER) işbirliğiyle “Ahlat Kadın Girişim Kooperatifi” kurulacak. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıyla kadınlar kooperatif hakkında bilgilendirildi. Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Necati Aktekin tarafından toplantıda kooperatifçilik ilkeleri, kooperatiflerin neler yaptığı ve nasıl kurulacağı hakkında bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından bir konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, kooperatifçilikle ilgili bilgi vererek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra Bitlis Ticaret İl Müdürü Mehmet Kızılgül ve AHLATİSDER Başkanı Adnan Ayber tarafından da kadınlara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Toplantıya Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker ile çok sayıda kadın katıldı.