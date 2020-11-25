Ahlat'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme konulu toplantı gerçekleştirildi.

Kadına yönelik şiddetin en önemli insan hakkı ihlallerinden biri olması, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi için; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Bakanlığının birlikte çalışması sonucu 75 maddeden oluşan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" hazırlanmış ve bu plan doğrultusunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" imzalanarak ciddi seferberlik başlatılmıştı. Bu kapsamda “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde toplumsal farkındalığın arttırması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ'ın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan ve ilgili kurum amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

İlçede aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurum ve kuruluşlarla birlikte üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getireceklerini kaydeden Kaymakam Dağ, sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.