Ahlat'ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı başkanlığında ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme' toplantısı yapıldı.

Toplantıda Emniyet Müdürlüğü ve Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli personeller tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Aile içi ve kadına yönelik şiddete neden olan ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel gibi risk artırıcı faktörlerin ilçe bazında değerlendirmesi, söz konusu risk artırıcı faktörlere karşı mücadelede alınacak önlemler değerlendirildi. Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bilinçlendirme faaliyetleri ile aile içi kadına yönelik şiddetle mücadelede iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amacıyla planlanan bilgilendirmelerin sahadaki çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya Adilcevaz Kaymakamı Ahlat Kaymakam Vekili İsmail Demir, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, Emniyet Müdür Vekili Talet Afşar, hakim Tuğba Yılmaz, Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler ve ilgili kurum amirleri katıldı.